Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos'a set vermedi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, ağırladığı Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi ve liderliğe oturdu.
- Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.
- Fenerbahçe Medicana, sezonda 4 galibiyetle averajla lig lideri oldu.
- Beşiktaş Ayos, sezonda 2. mağlubiyetini aldı.
- Maç Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynandı ve 81 dakika sürdü.
- Set skorları 25-13, 25-16 ve 25-17 şeklinde gerçekleşti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş Ayos karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE LİDERLİĞE OTURDU
Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Medicana, 3-0'lık net skorla kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonda "4'te 4 yapıp" averajla liderliğe yükselirken Beşiktaş, 2. kez mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)
Beşiktaş Ayos: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)
Setler: 25-13, 25-16, 25-17
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)