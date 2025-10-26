Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş Ayos karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE OTURDU

Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Medicana, 3-0'lık net skorla kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonda "4'te 4 yapıp" averajla liderliğe yükselirken Beşiktaş, 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal

Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)

Beşiktaş Ayos: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)

Setler: 25-13, 25-16, 25-17

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)