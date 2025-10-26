Haberler

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos'a set vermedi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos'a set vermedi
Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, ağırladığı Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi ve liderliğe oturdu.

  • Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Medicana, sezonda 4 galibiyetle averajla lig lideri oldu.
  • Beşiktaş Ayos, sezonda 2. mağlubiyetini aldı.
  • Maç Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynandı ve 81 dakika sürdü.
  • Set skorları 25-13, 25-16 ve 25-17 şeklinde gerçekleşti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş Ayos karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE OTURDU

Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Medicana, 3-0'lık net skorla kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonda "4'te 4 yapıp" averajla liderliğe yükselirken Beşiktaş, 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal

Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)

Beşiktaş Ayos: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)

Setler: 25-13, 25-16, 25-17

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
