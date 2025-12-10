Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde yarın VakıfBank'ı konuk edecek
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında yarın namağlup lider VakıfBank'ı konuk edecek. Maç Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında yarın VakıfBank'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
İki takım da ligde 9'da 9 yaparak namağlup şekilde yollarına devam ederken VakıfBank, lider konumda yer alıyor.
Son olarak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldikleri maçta Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor