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Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'ı Deplasmanda 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'ı Deplasmanda 3-0 Geçti
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda TÜRŞAD takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Bitlis Valisi ve yerel yöneticiler de izledi.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Koray Yılmazgil, Sadık Canyurt

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Marco, Alexis, Nicola Gjorgiev, Enes Atlı, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)

Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Yılmaz Üner, Mert Cuci, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)

Setler: 19-25, 18-25, 21-25

Süre: 84 dakika (23, 27, 34)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Spor
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