Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi 7. haftasında Spor Toto'yu 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi. Mücadeleyi 25-17, 25-15 ve 25-17'lik setlerle kazanan Fenerbahçe Medicana, karşılaşmayı 71 dakikada tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Kreling (Caner Dengin, Beytullah Hatipoğlu, Mert Cuci, Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Muhammed Kaya)
Spor Toto: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Camejo, Mustafa Koç, Jaime, Vasina (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Rares, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Melih Sıratça)
Setler: 25-17, 25-15, 25-17
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)
Fenerbahçe Medicana, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.