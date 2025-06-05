Fenerbahçe Medicana, Polonyalı Voleybolcu Agnieszka Korneluk ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana, Polonyalı Voleybolcu Agnieszka Korneluk ile Anlaştı
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Fenerbahçe Medicana, Polonya Ligi'nin en iyi orta oyuncusu Agnieszka Korneluk'u kadrosuna kattı. Korneluk, son iki sezonda Polonya Ligi'nde 'En iyi orta oyuncu' ve 'En değerli oyuncu' ödüllerine layık görülmüştü.

FENERBAHÇE Medicana, Polonyalı orta oyuncu Agnieszka Korneluk'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Son olarak Polonya Ligi'nde KS DevelopRes Rzeszow formasını terleten 30 yaşındaki voleybolcu 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında Polonya Ligi'nde 'En iyi orta oyuncu' ve 'En değerli oyuncu' (MVP) ödüllerinin sahibi olmuştu. Öte yandan Agnieszka 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin 'En iyi orta oyuncu' ödülünü de elde etmişti.

Polonyalı voleybolcu Agnieszka Korneluk, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Agnieszka Korneluk'a Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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