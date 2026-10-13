Fenerbahçe Medicana oyuncusu Adis Lagumdzija, kupa hedeflediklerini söyledi

FENERBAHÇE Medicana Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Adis Lagumdzija, "Bu formayı taşımak bir gurur ve formanın ağırlığını hissediyorum. Bunu da sahaya yansıtmak istiyorum. Burada oynamak benim için çok gurur verici. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyorum ve onun içinde çabalıyorum" dedi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol oyuncusu Adis Lagumdzija, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıklara yeni başlamalarına rağmen herkesin iyi durumda olduğunu söyleyen Lagumdzija, "Burada çoğu kişi milli takımdan geldiği için yeni toplandık aslında, geçen hafta oldu. Ufak tefek sakatlığımız var ama herkes toparlıyor, herkes daha iyi durumda. Polonya hazırlık turnuvasında herkesin yüzde 100 olacağını düşünüyorum. Orada takımın neler yapacağını görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEF HER ZAMAN KUPADIR'

Takım olarak belirledikleri hedefin kupa olduğunu belirten 27 yaşındaki voleybolcu, "Hedef her zaman kupadır. Hem Avrupa da hem ligde kupayı hedefliyoruz kesinlikle. Burası Fenerbahçe, burada başka bir hedef olmaz zaten. Kupayı kaldırmak için yardım etmekten başka bir hedefim yok. Bu formayı taşımak bir gurur ve formanın ağırlığını hissediyorum. Bunu da sahaya yansıtmak istiyorum. Burada oynamak benim için çok gurur verici. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyorum ve onun içinde çabalıyorum" sözlerini sarf etti.

'ANADOLU YAKASI'NDA KALMAYI TERCİH EDİYORUM'

Boş vakitlerini Anadolu Yakası'nda geçirdiğini söyleyen Lagumdzija, "Kadıköyde oturuyorum, Kalamış'ta. Buradaki Kalamış Parkı çok güzel. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Anadolu Yakası'nda kalmayı tercih ediyorum, buralar çok güzel" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GİTMEK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nı da takip ettiğini de dile getiren Adis Lagumdzija, "En son Gençlerbirliği maçına gittim Ankara'da. Orada milli takım kampımız vardı. En son canlı olarak o maça gittik. Milli takım arasından dolayı daha gidemedik maça. Sonra Şampiyonlar Ligi maçına gitmek istiyoruz. Muhtemelen takım olarak gideceğiz" sözlerini kullandı.

'ONLARIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Adis Lagumdzija, "Onların desteği bizim için çok önemli, bu sezon şampiyonluk için çabalıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı