Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan Ünal, Shemanova, Ecenur Aksoy, Orvosova, Edwards (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar, Ndiaye)

Fenerbahçe Medicana: Dicle Nur Babat, Arelya Karasoy Koçaş, de Souza, Aslı Kalaç, Ghani, Milenkovic (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz)

Setler: 16-25, 21-25, 29-31

Süre: 92 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
