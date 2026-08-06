Fenerbahçe'de Pelin Çelik dönemi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın direktörü Pelin Çelik oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Çelik, kadın voleybol takımında gelecek sezon direktörlük görevini üstlenecek.

2006-2008 yıllarında Fenerbahçe formasını terleten Pelin Çelik, 2021-2025 yılları arasında kulüpte menajerlik görevinde bulundu. Ayrıca 2017 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerliğini sürdüren Çelik, Fenerbahçe'de menajer olarak görev aldığı sürede 2 Sultanlar Ligi, 2 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA