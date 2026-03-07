Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi zorlu bir maçta 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve toplamda 148 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, de Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)
Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15
Süre: 148 dakika
