Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi zorlu bir maçta 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve toplamda 148 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, de Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)

Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15

Süre: 148 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kaybedene çok yazık oldu
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kaybedene çok yazık oldu
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!

Bu dönemin en popüler isminden dünyaya mesaj var