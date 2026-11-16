Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nu kadro dışı bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu'nu kadro dışı bıraktığını duyurdu. Kulübün sosyal medya paylaşımında kararın, kulüp ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesiyle alındığı belirtildi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!
Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Kolombiya'da korkunç tuzak! Muz tarlalarından bomba ve silah çıktı

Tarlayı kazdılar, bomba ve dronlar bulundu
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

Altın hazinesinin üzerinde oturuyorlar! Dünya devleri peşlerine düştü
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı