Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nu kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nu kadro dışı bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu'nu kadro dışı bıraktığını duyurdu. Kulübün sosyal medya paylaşımında kararın, kulüp ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesiyle alındığı belirtildi.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.
Kaynak: AA