Sultanlar Ligi derbisinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti
Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı maçı 3-1'lik skorla kazandı. Maçta setler 25-12, 25-23, 18-25, 25-22'lik sonuçlarla tamamlandı.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
FENERBAHÇE MEDİCANA: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio
SETLER: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22
SÜRE: 105 dakika (21, 32, 24, 28)
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 18'inci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladığı maçtan; 25-12, 25-23, 18-25, 25-22'lik setler sonunda 3-1 galip ayrıldı.
İlk sette servisten 9 sayı üreten sarı-lacivertliler 25-12'lik skorla 1-0 öne geçti.
İkinci sette geriden gelen ve son bölümde Hande Baladın ve Sude Hacımustafaoğlu ile skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Medicana, Vargas ile de seti noktaladı: 25-23
Üçüncü seti 18-25 geride tamamlayan Fenerbahçe, dördüncü sette rakibine şans tanımadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.