Haberler

Sultanlar Ligi derbisinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti

Sultanlar Ligi derbisinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı maçı 3-1'lik skorla kazandı. Maçta setler 25-12, 25-23, 18-25, 25-22'lik sonuçlarla tamamlandı.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

FENERBAHÇE MEDİCANA: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio

SETLER: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

SÜRE: 105 dakika (21, 32, 24, 28)

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 18'inci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladığı maçtan; 25-12, 25-23, 18-25, 25-22'lik setler sonunda 3-1 galip ayrıldı.

İlk sette servisten 9 sayı üreten sarı-lacivertliler 25-12'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sette geriden gelen ve son bölümde Hande Baladın ve Sude Hacımustafaoğlu ile skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Medicana, Vargas ile de seti noktaladı: 25-23

Üçüncü seti 18-25 geride tamamlayan Fenerbahçe, dördüncü sette rakibine şans tanımadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Rüyanda bile göremeyeceğin eserler

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e yaylım ateşi: Rüyanda bile göremezsin