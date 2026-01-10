Haberler

Fenerbahçeli voleybolcu Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve ödem tespit edildi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları maçında Hande Baladın'ın sağ ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildi. Kulüp tedavi sürecine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlanan Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın'ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
