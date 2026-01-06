Fenerbahçe Medicana: 0-3
Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü maçında Polonya'nın PGE Budowlani LODZ takımını 3-0 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Set sonuçları 16-25, 20-25, 11-25 oldu.
SALON: Lodz Sport Arena
HAKEMLER: Michele Brunelli (İtalya), Benone Visan (Romanya)
PGE BUDOWLANI LODZ: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, Lysiak (L) (Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Milewska, Majkowska)
FENERBAHÇE MEDICANA: Eda, Orro, Ana Cristina, Korneluk, Vargas, Hande, Gizem (L) (Milenkovic)
SÜRE: 67 dakika
