Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley Finalinde Halkbank'ı 3-0 Yenerek Şampiyon Oldu
2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı setlerde 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma Yenişehir'deki salonda oynandı ve 89 dakika sürdü.
2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Micah Kupono Maa, Dick Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Mirza Lagumdzija, Yoandy Leal Hidalgo (Volkan Döne (L), Ekrem Caner Çiçekoğlu, Marek Sotola, İzzet Ünver)
Başantrenör: Igor Kolakovic
Fenerbahçe: Earvin Ngapeth, Hakki Capkinoglu, Kaan Gurbuz, Yigit Gulmezoglu, Jeffrey Jendryk, Fabian Drzyzga, (Caner Dengin (L), Baturalp Burak Güngör (L), Caner Pekşen, Luburic)
Başantrenör: Slobodan Kovac
Setler: 19-25, 23-25, 17-25
Süre: 89 dakika (28, 34, 27) - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor