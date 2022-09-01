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Ali Koç, Maxi Gomez'i unutturacak! Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Muriel için düğmeye bastı

Spor Haberleri

Maxi Gomez'in Trabzonspor'a imza atması sonrası Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel'i aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki santrfor için yapılan görüşmelerde henüz ilerleme kaydedemediği bildirildi.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de forvet arayışları tam gaz devam ediyor. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldız golcüsü Luis Muriel'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemedi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Geçen sezon Atalanta formasıyla harikalar yaratan Luis Muriel, 39 maçta 14 gol-10 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiyalı futbolcunun şu anda güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Fenerbahçe, Maxi Gomez'i unutturacak! Ali Koç, dünyaca ünlü golcü Muriel için düğmeye bastı

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