Fenerbahçe, Maxi Gomez'i renklerine bağlıyor! Teklife eklenen bir madde bütün seyri değiştirdi

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu santrfor Maxi Gomez'in transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertliler, Valencia'ya yaptığı yeni teklife "Sonraki satıştan pay" maddesini ekledi. İspanyol ekibi yeni eklenen madde ile birlikte teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.

Merkez santrfor eksikliğini gidermek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Valencia'dan Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın. İspanyol ekibi, sarı-lacivertlilerin güncellediği yeni teklifine olumlu yaklaştı.

FENERBAHÇE, MAXI GOMEZ İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon euro ve başarı bonusları karşılığında yaptığı teklifi kabul etmişti. İspanyol ekibi, sarı-lacivertlilerden 12 milyon euro bonservis istemiş, Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyordu.

TEKLİFE YENİ MADDE EKLENDİ

Fenerbahçe, Valencia'ya yaptığı teklifte yeni bir güncellemeye gitti. Konu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yapan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Maxi Gomez için yeni bir teklif yaptı. Bonservis bedeli aynı fakat teklife 'Sonraki satıştan pay' maddesi eklendi. Valencia bu teklife sıcak bakıyor. Maxi Gomez, İstanbul seyahati için kulüplerin anlaşmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.