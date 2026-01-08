Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi İstanbul'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi özel uçakla İstanbul'a getirdi. Guendouzi, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi özel uçakla İstanbul'a getirdi.

İtalya'dan havalanan uçak 14.15'te Sabiha Gökçen'e iniş yaparken Guendouzi ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek birlikte geldiler. Son olarak Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak. 26 yaşındaki futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendisini bekleyen araca bindi. Daha sonra kendisini bekleyen basın mensupları ve taraftarların yanına gelerek selam verdi ve araca döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu