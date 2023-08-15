Fenerbahçe, Maribor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı. Takım, Slovenya'da oynanacak olan maç için İstanbul'da son antrenmanını yaptı.