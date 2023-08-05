Fenerbahçe, Maribor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Futbolcular antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya'nın Maribor takımıyla 10 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün ikinci antrenmanına futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.