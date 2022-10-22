Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig kehaneti: Geçen seneki gibi olmaz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin oyununu değerlendiren genç çalıştırıcı, "Şu an kazanıyorlar. Kazanmaları önemli ve değerli. Fenerbahçe'ye öyle veya böyle hep, her sene 7-8 tane dahil oluyor. Bu sene kalibresi yüksek oyuncular dahil olmuş. Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun. Geçen seneki gibi olmaz, 3-4 takım şampiyonluk yarışı verecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"LİG DAHA UZUN"

Sarı-lacivertlilerin oyununu değerlendiren Belözoğlu, "Fenerbahçe iyi bir ortam yakalamış, taraftarıyla sinerjisini yakalamış. Uzun zamandır şampiyonluk gelmiyor. Bu da bir camiada, benim olduğum dönem dahil, bir sabırsızlık getiriyor. Şu an kazanıyorlar. Kazanmaları önemli ve değerli. Fenerbahçe'ye öyle veya böyle hep, her sene 7-8 tane dahil oluyor. Bu sene kalibresi yüksek oyuncular dahil olmuş. Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun. Geçen seneki gibi olmaz, 3-4 takım şampiyonluk yarışı verecektir." dedi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"KAOSUN İÇİNE SİZİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

"Fenerbahçe'nin bir düzeni var, baskılı oynamaya çalışıyor. Özellikle kendi sahasında... Bu oyunu rakibe oynatmak, mesafeyi daraltıp o kaosun içine sizi çekmeye çalışıyor. Bunu 65-70 dakika yaptırmadık. İkinci yarıya, ilk yarıya göre daha iyi başladık. Rakip müdahale yaptı, biz yaptık. Karşılığını onlar aldı. Biz alamadık.

"LİG DAHA ÇOK UZUN"

Sonuç itibarıyla karşınızda güçlü bir camia, güçlü bir oyuncu grubu ve çok tecrübeli bir teknik adam var. Oyun anlamında memnun olduğum ve olmadığım dönemler var. İstediğimiz oyunu, pas oyununu yaptığımız karşılığını aldık. Ne zaman ki hareketsiz kaldık, bu sefer Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Üzgünüm kaybettiğimiz için... Lig daha çok uzun. Çok maç var. Oyun anlamında gelişebileceğimiz dönem var. Ben daha çok işimiz olduğunu düşünüyorum.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Bu maçtan sonra hemen yarından itibaren Fiorentina hazırlıklarına başlıyoruz. Grup birincisi olarak son 16'ya kalmak istiyoruz. İyi çalışacağız dersimize. Ben de bütün oyuncularıma söylüyorum; hedeflerimiz var, hedeflerimiz arasında en önemlilerden biri Avrupa. Bunu başaracak güçteyiz."