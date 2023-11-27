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Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için "Gel izle" diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap

Gazeteci Serhat Ulueren, Fenerbahçe ile Karagümrük maçının 53. dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonda orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşmayı anlattı. Göçek'in Kardeşler'i pozisyonu izlemeye çağırdığını belirten Ulueren Kardeşler'in ise, "Pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim." dediğini ifade etti.