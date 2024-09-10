Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da 29 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli kalecinin yeni adresi Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor oldu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ajansspor'un haberine göre, Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe'ye 5-0 kaybedilen maçtaki performansı nedeniyle taraftarlar tarafından protesto edilen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili karar verildi. Rizespor'da kontratının son senesine giren Akkan'ın sözleşmesi feshedildi.

BODRUMSPOR İLE ANLAŞTI

A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren tecrübeli eldiven Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.