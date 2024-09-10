Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybedilen maçta eleştiri alan kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.
Çaykur Rizespor'da 29 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli kalecinin yeni adresi Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor oldu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Ajansspor'un haberine göre, Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe'ye 5-0 kaybedilen maçtaki performansı nedeniyle taraftarlar tarafından protesto edilen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili karar verildi. Rizespor'da kontratının son senesine giren Akkan'ın sözleşmesi feshedildi.
BODRUMSPOR İLE ANLAŞTI
A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren tecrübeli eldiven Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.