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Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
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Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sağ ayak parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Cham, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü bir haber geldi. Bordo mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Cham, yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

zaten faydasız bi elemandı

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