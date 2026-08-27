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Fenerbahçe Lyon'u devirdi, İstanbul'a döndü

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Fransız ekibi Lyon’u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, İstanbul’a döndü.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, İstanbul'a döndü.

Fransa'dan İstanbul'a dönen sarı-lacivertli kafile, bugün saat 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yer aldığı kafile, havalimanından takım otobüsüyle ayrıldı.

Fenerbahçe, dün oynanan karşılaşmada Lyon'u 2-1 mağlup etti. İstanbul'da oynanan ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, iki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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