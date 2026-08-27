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Fenerbahçe, Lyon'u Deplasmanda 2-1 Yenerek Şampiyonlar Ligi'ne Yükseldi

Fenerbahçe, Lyon'u Deplasmanda 2-1 Yenerek Şampiyonlar Ligi'ne Yükseldi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını deplasmanda 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı. İlk maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından, sarı-lacivertliler Vedat Muriç ve Archie Brown'ın golleriyle 2-0 öne geçti; Lyon'un tek golüne rağmen sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

(LYON) - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Lyon'a konuk olan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibine üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, 24'üncü dakikada Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 28'inci dakikada Archie Brown'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, iki maç sonunda rakibine toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.

Kaynak: ANKA
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