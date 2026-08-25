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Fenerbahçe Lyon Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe Lyon Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı Lyon maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı Lyon maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk bölümü basına açık çalışma gerçekleştirdi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

OL Stadyumu'nda gerçekleştirilen idmanı Başkan Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Lyon maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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