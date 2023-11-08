Fenerbahçe Ludogorets maçına kazanma odaklı çıkacak

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçına kazanma üzerine plan yaptıklarını söyledi. Savunmadaki eksikliklere rağmen takımın kazanmak için sahaya çıkacağını belirten Kartal, Adana Demirspor maçını düşünmediklerini ve kadroyu yarınki maça göre kuracaklarını ifade etti. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo ise kendi oyunlarına odaklanarak 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi ve genç oyuncuların önemli bir fırsat yakaladığını belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Ama bizim için en önemli olan şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarınki maçtan galip gelip 3 puan almak. Bunun için buraya geldik" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4'üncü maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe'de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın ki maçın zor olacağını ifade eden Crespo, "Maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Ama bizim için en önemli olan şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarın ki maçtan galip gelip 3 puan almak. Bunun için buraya geldik" şeklinde konuştu.

"BİZ GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Miguel Crespo, "Evet maalesef o bölgede çok sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Karmaşık sakatlıklar yaşadılar. Ama biz güçlü bir takımız. Güçlü oyunculardan oluşan bir takımız. Ben veya başkası o pozisyonda kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Maksimumunu verecektir. Önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARIN YETERİ KADAR KALİTESİ VAR"

Takımdaki genç oyuncular hakkında konuşan 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, "Onlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Onlar zaten bizimle birlikte çalışıyorlar. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar. Oynadıkları zaman eğer fırsat gelirse ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Buna dair hiçbir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk. Bizler de zamanında tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi aynı şeyi bizim genç oyunculara yapmamız gerekiyor. Onlara yardım etmemiz gerekiyor. Onların yeteri kadar kalitesi var. Eğer fırsat gelirse eminim ki en iyi şekilde karşılık vereceklerdir" ifadelerini kullandı.