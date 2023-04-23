Fenerbahçe, Lucas Moura ateşini yaktı! Sır gibi saklanan teklif ortaya çıktı

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lucas Moura. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldıza, 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Fenerbahçe, Avrupa'dan da teklifler alan Moura'nın en ciddi talibi durumunda.