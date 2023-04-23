Fenerbahçe, Lucas Moura ateşini yaktı! Sır gibi saklanan teklif ortaya çıktı
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Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lucas Moura. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldıza, 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Fenerbahçe, Avrupa'dan da teklifler alan Moura'nın en ciddi talibi durumunda.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın formasını giyen ve sezon sonunda kulüpten ayrılma hazırlıkları yapan Lucas Moura'nın yeni adresi Fenerbahçe olabilir.
YILLIK 3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın en ciddi talibi durumunda. Sarı-lacivertlilerin Lucas Moura'ya 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.
TAKIMA KATKI VEREMEDİ
Lucas Moura bu sezon Tottenham formasıyla 18 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, asist yapma başarısı gösteremedi.