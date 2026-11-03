Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Liverpool önünde Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasını oynayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Liverpool'u ağırlayacağı maçla Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 309 Avrupa maçında 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 yenilgi yaşadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 44. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 44. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 43 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, rakip filelere 45 gol atarken kalesinde 79 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki performansı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

1996-97

6

2

1

3

3

6

2001-02

6

-

-

6

3

12

2004-05

6

3

-

3

10

13

2005-06

6

1

1

4

7

14

2007-08

10

5

2

3

15

14

2008-09

6

-

2

4

4

11

2026-27

3

-

2

1

3

9

Toplam

43

11

8

24

45

79

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

48

19

15

14

70

54

UEFA Şampiyonlar Ligi

43

11

8

24

45

79

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

309

122

69

118

420

435

Kaynak: AA
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

Konya'nın silah köyünde şalvarlı kadınların atış günü! Çekinerek başladılar, sayıları 100'lere çıktı

Şalvarlarıyla poligona çıkıyorlar! Köyde sayıları 100'lere ulaştı
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada

Hiç tanımadığı kadına yaklaşıp bunu yaptı! Savunması çıldırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

Fener taraftarının gözünden kaçmayan kare