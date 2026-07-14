Ignas Sargiunas, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı guard Ignas Sargiunas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak BC Rytas forması giyen Litvanyalı guard Ignas Sargiunas'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak BC Rytas forması giyen Litvanyalı guard Ignas Sargiunas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Ignas Sargiunas'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

BC Rytas ile şampiyonluk yaşadığı 2025-26 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunda 11.2 sayı, 3.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynayan Litvanyalı guard, Litvanya Milli Takımı ile 2027 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 19 sayı, 2.5 ribaund, 1.3 asist istatistiklerini yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı