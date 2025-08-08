Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile Yollarını Ayırdı
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya verdiği hizmetler için teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
