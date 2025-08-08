Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile Yollarını Ayırdı
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya verdiği hizmetler için teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.
Sarı-lacivertli kulüpten ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor