Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Haberler

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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üye ihracı oylaması sırasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üye ihracı oylaması sırasında gerginlik yaşandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, üyelerden Şükrü Selman Akbulutlu'nun ihraç kararı oylamaya sunuldu. Akbulutlu'nun ihraç kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama sırasında Akbulutlu ve yanındaki bazı kişiler bu yöndeki raporun okunması talebinde bulundu. Diğer üyeler de aynı çağrıyı yaparken, önce raporu okuma kararı alan mali genel kurul divan başkanı Talat Yılmaz, bu kararından vazgeçti. Yılmaz'ın "Rapor sizi ilgilendirmez" demesi üzerine üyeler buna sert tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik nedeniyle söz alan başkan Ali Koç, 7 sayfalık raporun okunmasını istedi. Rapor okunmadan önce Şükrü Selman Akbulutlu, Talat Yılmaz'ın uyarısıyla güvenlik görevlilerince salondan çıkarıldı. Daha sonra Akbulutlu'nun ihracıyla ilgili 7 sayfalık rapor okundu.

AA / Süha Gür - Spor

Talat Yılmaz Fenerbahçe Spor Haberler

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