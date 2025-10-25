Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz'ün konuşmasıyla başladı.

Gürbüz, genel kurulda üyelere sunulacak maddelere ilişkin açıklamalarda bulunurken "Değerlendirmelerinizi yaparken konuyu kulübün hareket kabiliyeti, tesis yatırım ihtiyacı ve gelirler açısından dikkate alacağınıza yürekten inanıyoruz. Katılımlarınız ve katkı için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Gürbüz'ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurul divan başkanı seçildi.