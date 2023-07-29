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Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. İsmail Kartal da toplantıda yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Metin ARSLANCAN, Olgucan KALKAN, İstanbul, (DHA) - Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyeleri ve sarı-lacivertli kulübün üyeleri katıldı. Öte yandan Fenerbahçe Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal da olağan yüksek divan kurulu toplantısında yer aldı.

Divan kurulu toplantısına yoğun bir katılımın olduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Faruk Ilgaz Tesisleri Uğur Dündar Fenerbahçe Spor Haberler

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