Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber
Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 sezonu futbol kombinelerinin taraftarların yoğun talebi ve yönetimin kararıyla yeniden satışa çıkacağını açıkladı. Kombineler 17 Ekim Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak

Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 sezonu futbol kombinelerinin taraftarların yoğun talebi ve yönetimin kararıyla yeniden satışa çıkacağını açıkladı.

ONLİNE OLARAK SATIŞA ÇIKACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre stadın kapasitesi doğrultusunda kısıtlı sayıda satışa sunulacak kombine biletler yalnızca online olarak satışa açılacak. Divan ve öğrenci tribünlerindeki bloklarda yer kalmaması dolayısıyla satışta yer almayacak. Kombineler, yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa açılacak.

Kombine satın almak isteyen futbolseverlerin e-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (divan kurulu, kongre ya da temsilci üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi olması zorunluluğu bulunuyor. Satışa açılacak kombine sayısının kısıtlı olması dolayısıyla satın alım sayısı 1 adet olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması şöyle:

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

Fenerium üst:

B Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

Maraton üst:

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası:

Tüm Bloklar: 20 bin 500 lira

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
