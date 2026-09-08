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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, PFDK'ye sevk edildi

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- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sarı-lacivertli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ve siyah-beyazlı futbolcu Dusan Vlahovic de PFDK'ye gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinin ardından futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Yıldırım tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kerem Aktürkoğlu da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandı.

Derbide Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilirken, siyah-beyazlı kulüp de çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline sevk edilirken, sarı-kırmızılılar da çirkin ve kötü tezahürattan disipline gönderildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan müsabaka öncesinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle tedbirsiz sevk edilirken, aynı sebepten bordo-mavili kulüp de disipline gönderildi.

İstanbul Başakşehir'de Umut Bozok kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli, teknik direktör Nuri Şahin de sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline yollandı.

Öte yandan Kasımpaşa ve Göztepe, çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor da talimatlara aykırı hareketten PFDK'ye gönderildi.

Kaynak: AA
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