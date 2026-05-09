Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Fred ve Brown'dan geldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Bazoer), Adil Demirbağ (Dk. 79 Baniya), Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz Türüç (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 68 Jinho Jo), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir Subaşı)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 66 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 66 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Oğuz Aydın), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 80 Asensio)
Goller: Dk. 13 ve Dk. 71 Fred, Dk. 56 Brown (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 43 Deniz Türüç, Dk. 59 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Fred, Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
47. dakikada Jevtovic'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı.
48. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Musaba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fred'in sert şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.
55. dakikada Yiğit Efe Demir'in pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu az farkla üstten dışarıya gitti.
56. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına yükselen Brown'un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-2.
71. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.
Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.