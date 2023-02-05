Fenerbahçe-Konyaspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle erteleniyor

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gelemeyen Konyaspor, pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için TFF'den erteleme istedi. TFF'nin bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtilirken, mücadelenin ertelenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile Konyaspor, 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde konuk ekip, İstanbul'a gelemedi ve TFF'den maçın ertelenmesi talebinde bulundu.

ERTELEME İSTEDİLER

Saat 16.30'da kalkması planlanan Konyaspor'un uçağı, hava şartları nedeniyle sürekli rötar yedi. Son olarak seferlerin iptal olması sonrası Konyaspor cephesi, TFF'den maçın ertelenmesi yönünde talepte bulundu.

TFF'DEN OLUMLU DÖNÜŞ ALDILAR

TFF'nin Konyaspor'un erteleme talebine olumlu dönüş yaptığı belirtiliyor. Buna göre Fenerbahçe ile Konyaspor arasında 6 Şubat Pazartesi saat 20.00'de oynanacak mücadele ileri bir tarihe ertelenecek.