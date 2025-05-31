Fenerbahçe, Konyaspor'a İlk Yarıda Yenik Durumda

Fenerbahçe, Konyaspor'a İlk Yarıda Yenik Durumda
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarıyı konuk takım Konyaspor 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada kaleci Deniz'in uzun topunu rakip yarı alanda Umut Nayir kafayla arka alana yolladı. Ardından Ndao da ceza yayı gerisinden pasını kafayla ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Melih Bostan'a aktardı. Melih'in bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

7. dakikada sağ tarafta topu alan İrfan Can'ın ceza sahası içine girip sağ çaprazdan yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

13. dakikada En Nesyri pasıyla ceza yayında topla buluşan Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kontrol etti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ergin Gözütok, Suat Güz

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca, Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Cenk Tosun, Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ, Josip Calusic, Guilherme Sitya, Riechedly Bazoer, Alessane Ndao, Morten Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Umut Nayir

Yedekler: Emir Gündoğdu, Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Kaan Akyazı, Utku Eriş, Mehmet Kaya, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Melih Bostan (dk. 4) (Konyaspor)

Sarı kart: Anderson Talisca (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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