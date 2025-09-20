Haberler

Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım tezahüratı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım tezahüratı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde bazı üyeler, katılmayacağını ve hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı. Bu durum, Yıldırım'ın kulüp içindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de olağanüstü kongre heyecanı devam ederken, tribünlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM İÇİN TEZAHÜRAT

Mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran'ın yarıştığı kongrede, bazı kongre üyeleri eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. Bu anlar stadyumda dikkat çekti.

KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Yıldırım, kongre öncesinde yaptığı açıklamada toplantıya katılmayacağını ve iki başkan adayını da desteklemediğini belirtmişti. Buna rağmen yapılan tezahüratlar, Yıldırım'ın kulüp içindeki etkisinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman ülkede rezil gelenek: Gizlice yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.