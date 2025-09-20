Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım tezahüratı
Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde bazı üyeler, katılmayacağını ve hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı. Bu durum, Yıldırım'ın kulüp içindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de olağanüstü kongre heyecanı devam ederken, tribünlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
AZİZ YILDIRIM İÇİN TEZAHÜRAT
Mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran'ın yarıştığı kongrede, bazı kongre üyeleri eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. Bu anlar stadyumda dikkat çekti.
KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Yıldırım, kongre öncesinde yaptığı açıklamada toplantıya katılmayacağını ve iki başkan adayını da desteklemediğini belirtmişti. Buna rağmen yapılan tezahüratlar, Yıldırım'ın kulüp içindeki etkisinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.