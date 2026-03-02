Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Koleji Rams, OGM Ormanspor'u 94-78'lik skorla yendi. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, ilk yarıyı 48-40 önde tamamlayan Fenerbahçe Koleji, sahadan galip ayrılmayı başardı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftası, OGM Ormanspor- Fenerbahçe Koleji Rams maçıyla sona erdi.
Başkentteki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndan oynanan mücadelenin ilk yarısını 48-40 önde bitiren Fenerbahçe Koleji Rams, sahadan da 94-78 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer