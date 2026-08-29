Fenerbahçe, Ganalı Stoper Oppong'u Tanıttı

FENERBAHÇE, Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenledi. Oppong, "Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim andan itibaren her şeyi hissedebiliyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katıldı. Kojo Peprah Oppong'dan beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirten Oğuz Çetin, "Aziz Yıldırım tek bir temel hedef koydu. O da 12 yıl sonunda Fenerbahçe'nin özlenen şampiyonluğa kavuşmasıydı. Bu temel heyet noktasında birlik beraberliği güçlendirmek. Camia içinde inancı yükseltmek adına adımlar başladı. Kadromuzu daha da güçlendirerek 2026-2027 sezonunu dizayn etti. İlk etapta transferlerimizi yaptık. İlk transferimiz Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve 4'üncü transferimiz Romelu Lukaku. Bu oyunculara baktığınız zaman şunu tespit etmeniz gerekiyor. 1 yıl içinde bu şampiyonluğa ulaşmak için büyük baskıda performans verebilecek oyuncu tercihleri olduğunu görebilirsiniz. Futbolculuk karakterleri yüksek oyuncuları takıma kazandırmak çok önemliydi. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın handikapı içindeydik. Şampiyonlar Ligi'n katılmanın camianın birlik beraberliğini çok daha güçlendireceğini ve katılırsak taraftarın takıma olan inancını da çok yükseleceğini bilerek bu yolda mücadele verdik. Türk oyuncularımız takımdaşlık adına büyük katkı yapıyor. Takım içindeki oyuncuların yük dağılımını doğru yapmak lazım. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda kontenjan oyuncuları belirliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Yük dağılımına ciddi katkı sağlayan Brown ve Nene gibi oyuncularımız var. Ama 2 tane daha kontenjanımız var. Pozisyonlara baktığımızda stoper mevkinde dünya markası 2 tane çok tecrübeli oyuncumuz var. Onlarla bu yük dağılımını alabilecek Kojo'da kariyer basamaklarını bir bir yükselen grafikle ortaya koyan bir oyuncu. Geçen sene Nice takımında oynama devamlılığını yakalaması, ciddi performans göstermesi, bizlerin dikkatini çekmesiyle hemen takibe aldık, inceledik ve analiz ettik. Aileye bir evlat daha kazandırdık. Ondan beklentilerimiz çok yüksek. O da bu beklentilere cevap verebilecek önemli bir oyuncumuz" diye konuştu.

KOJO PEPRAH OPPONG: BU FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Çok mutlu olduğunu dile getiren Kojo Peprah Oppong, "Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim andan itibaren her şeyi hissedebiliyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Taraftarların tutkusunu biliyorum. Taraftarların futbolcular arasındaki bağı hissedebilmiştim. O bağın bir parçası olabilmek çok güzel olacaktı. Teknik direktör ile çok güzel bir konuşma gerçekleştirdim. Alex Djiku ile konuştum çok güzel şeyler söyledi. Burada oynayan bir oyuncunun güzel şeyler söylemesi çok etkili oldu" dedi.

'SKRINIAR VE AKE İLE FORMA REKABETİNE GİRMEK HARİKA OLACAK'

Milan Skriniar ve Nathan Ake ile forma rekabetinin kendisi açısından önemli bir gelişim fırsatı olacağını belirten Ganalı stoper, "Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için anahtar şey sürekli daha iyi olmak. Uzun top ve oyunu okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum. Benim için en önemli şey nerede görev verilirse orada oynamak. Hocamız nerede görev verirse versin takıma yardım etmek. Futbol oynamaktan keyif almak, en çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak. Skriniar ve Ake çok tecrübeli oyuncular. Onlardan öğrenebileceğim çok fazla şey var diye düşünüyorum. Onlarla forma rekabetine girmek harika olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Kojo Peprah Oppong, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Fenerbahçe formasını imzalayarak objektiflere poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı