Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kocaelispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda yapılan antrenman core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor