Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda yapılan antrenman core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL