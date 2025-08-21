Fenerbahçe Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.