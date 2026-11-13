Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladı

Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde milli futbolculardan yoksun yapılan idman, salonda core, sahada koşu ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı