Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde başladı. Antrenman, core hareketleri, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanacak.

FENERBAHÇE, 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Kocaelispor ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 20'nci hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

