Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

FENERBAHÇE, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Kocaelispor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 3'üncü hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket

Duyanlar ayakta alkışlıyor! İsrail maçı öncesi anlamlı hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.