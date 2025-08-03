Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli
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Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 5 milyon euro karşılığında anlaştı. Sarı-lacivertlilerin Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getirmek üzere Portekiz'e hareket etti.

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için transfer girişimlerini sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaşıyor.

HAKAN SAFİ PORTEKİZ'E GİTTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gitti. Hakan Safi'nin Kerem ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord maçının oynanacağı güne kadar İstanbul'a döneceği belirtildi.

YILLIK MAAŞI 5 MİLYON EURO

Haberde, Sarı-lacivertlilerin Kerem ile anlaştığı ve 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro maaş vereceği ifade edildi. Benfica'nın bu transferde 20 milyon euro civarında bonservis kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDoğu Eşrefoğlu:

gelme kardeşş, avrupa da devam et...

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Haber YorumlarıTolgahan Dans Gurubu:

Bundan sonra çakma Harry Potter hareketi yerine, çobani yoğurduna kaşıkla nasıl dalınır hareketi yapar artık.

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ADMİN FB İLE MAYTAP GEÇİYOR

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Haber YorumlarıHakan Base:

Türkiyide ne yazık değeri düşer Orkun gibi

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Haber Yorumlarıserdar Yılmaz :

Şampiyonluk kokusu almaya başladım. Kerem Gelirse Şampiyon oluruz artık. O sene bu sene..!

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