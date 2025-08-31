Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu açıkladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE KEREM'İ AÇIKLADI

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Kanarya, Kerem Aktürkoğlu'nu bugün İstanbul'a getiriyor. Milli yıldızı taşıyan uçağın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Portekiz'de 58 maça çıkan Kerem, bu maçlarda 17 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ronaldo da gelse boş Fenerbahçe adam olmaz

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Önceki yorumumda unutmuşum ben de Fenerbahçeliyim bu arada ama hiç umudum yok Fenerbahçe’den

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Cenk tosun gibi, Gedson Fernandes gibi, serdar Aziz gibi Galatasaray şampiyonluğu görmeye geliyor ;)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

İşte bu fenerde nekadar ve ne biçim bir yüz varsa küfür yediği futbolcuyu aldı.şimdi küfür ettiklerinde barış yüz yüze bakacaklar.pesss

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.