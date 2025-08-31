Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE KEREM'İ AÇIKLADI

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Kanarya, Kerem Aktürkoğlu'nu bugün İstanbul'a getiriyor. Milli yıldızı taşıyan uçağın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Portekiz'de 58 maça çıkan Kerem, bu maçlarda 17 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.