Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 ile Geçti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Sarı laciverliler sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, milli araya lider Galatasaray'ın sadece 1 puan gerisinde girdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 38. dakikada Marco Asensio, 40. ve 50. dakikalarda Dorgeles Nene, 63. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kayserispor'un fileleri havalandıran isimleri ise 53. ve 74. dakikalarda German Onugha oldu.